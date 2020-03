Tiertransporter kippt auf A1 um: 130 Schweine sterben

Altrich Rund 130 Schweine sind beim Unfall eines Tiertransporters auf der Autobahn 1 nahe Bernkastel-Wittlich gestorben. Der Fahrer des Schweinetransporters kam am Samstagmorgen aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte.

Die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen zogen sich bis in den Abend, die A1 war in Fahrtrichtung Koblenz bis 19 Uhr gesperrt. Zwischen 9 bis 12 Uhr war die Autobahn an der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt.