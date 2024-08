Tiere Tiger im Zoo Landau eingeschläfert

Der 17 Jahre alte Tiger Igor aus dem Zoo in Landau in der Pfalz ist eingeschläfert worden. Grund dafür seien gesundheitliche Befunde und ein verschlechterter Zustand des sibirischen Tigers, teilte der Zoo in Landau mit. Damit sollten „erhebliche Leiden und Schmerzen“ unterbunden werden, hieß es. Die Entscheidung sei bereits am vergangenen Dienstag getroffen worden. Der Tiger gehörte den Angaben zufolge zu den 13 ältesten männlichen sibirischen Tigern weltweit.