später lesen Timmy Thiele bringt 1. FC Kaiserslautern weiter voran Teilen

Twittern

Teilen



Der 1. FC Kaiserslautern zeigt sich in der Rückrunde der 3. Fußball-Liga unter Trainer Sascha Hildmann weiter stark verbessert. Am Freitagabend gewann der FCK bei dem seit zwölf Spielen sieglosen KFC Uerdingen dank einer überzeugenden Leistung mit 4:2(2:1). Umso mehr schmerzen nun die vielen verpassten Zähler in der Hinserie. dpa