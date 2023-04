Birke, Hasel, Gräser & Co. Achtung, Pollenflug – diese Tipps helfen bei Heuschnupfen

Der erste Tipp ist, richtig zu lüften. Hier kommt es darauf an, wo man lebt. Auf dem Land ist die Pollenbelastung in der Regel morgens am schlimmsten, in der Stadt abends. Deshalb empfiehlt es sich, genau umgekehrt zu lüften: am frühen Morgen in der Stadt, am Abend auf dem Land. In der Nacht sollte man die Fenster am besten geschlossen lassen.