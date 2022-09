Das Leben in Listen : Sicher mit dem Rad durch Herbst und Winter

Das Leben in Listen

Trier/Bitburg/Wittlich/Daun Die Tage werden immer kürzer, es regnet wieder häufiger und die Temperaturen sinken. Zeit für alle Radfahrer, sich und ihr Fahrrad auf die dunkle Zeit des Jahres vorzubereiten. Mit diesen Tipps und Tricks gelingt es.

Fahrradfahren verlernt man nicht, heißt es immer so schön. Aber auch, wenn es mit dem Radeln selbst gut klappt, gibt es viele Möglichkeiten, um die sportliche Angelegenheit noch etwas sicherer zu machen. Das ist vor allem im Herbst und Winter wichtig, wenn es auf den Straßen und Wegen dunkel, kalt und regnerisch ist.

Die richtige Beleuchtung

Jedes Fahrrad braucht Beleuchtung, vorne ein weißes und hinten ein rotes Licht. Das kann entweder mit Dynamo betrieben werden oder von batteriebetriebenen beziehungsweise aufladbaren Lampen kommen, die am Fahrrad montiert werden.

Wer ein Fahrrad mit Seitendynamo beziehungsweise Seitenläuferdynamo besitzt, der seitlich am Reifen angebracht ist, kann sich bei Nässe nicht unbedingt darauf verlassen. Denn dann kann es passieren, dass der Dynamo durchrutscht und das Licht nicht mehr richtig funktioniert. Es gibt allerdings kleine Gummiaufsätze, die über das Rädchen oben am Dynamo gestülpt werden, das am Reifen reibt. Sie sollen dieses Problem verhindern.