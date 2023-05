Internetausbau Darauf sollte man beim Glasfaseranschluss achten

Es dürfte heute keinen Haushalt mehr geben, in dem es nicht in irgendeiner Form einen Zugang zum Internet gibt. Reichten vor einigen Jahren noch geringe Bandbreiten aus, um zu surfen oder Mails zu verschicken, ist der Bedarf mittlerweile stark gewachsen. Der Aufruf normaler Internetseiten benötigt viel mehr Daten, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Selbst DSL- oder Kabelfernsehnetze kommen mittlerweile an ihre Grenzen. Und spätestens seit der Corona-Pandemie mit Homeschooling und Homeoffice ist die Nachfrage nach großen Bandbreiten gestiegen. Die Verbraucherzentrale rät daher zu „zukunftssicheren“ Glasfaseranschlüssen. Worauf man dabei achten sollte: