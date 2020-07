Sommerserie „Am schönsten ist’s daheim!“ : Eine kleine Runde zum Wohlfühlen

Losheim Die „Garten-Wellness-Runde“ in Losheim bietet ein schönes Naturerlebnis am See für die ganze Familie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ Redaktion

(red) Lust auf eine ganz entspannte Spazier-Wanderung? Die „Garten-Wellness-Runde“ ist ein leichter, familiengeeigneter Weg und liegt direkt am Stausee Losheim. Er bietet auf schönen schmalen Pfaden zahlreiche Rastmöglichkeiten sowie eine Kneippanlage mit Barfußpfad. Mit toller Aussicht zum Stausee gelangt man wieder zum Eingangsportal der Tour.

Ein Wechsel aus Wald und weitläufiger Wiese zeichnet den Weg aus. Aus dem Wald kommend erreicht man auch schon die Kneippanlage, hier steht einer abkühlenden Rast nichts im Wege. Nach zwei bis drei Kilometern trifft man auf den Saar-Hunsrück-Steig, der den Rest des Weges begleitet. Über einen Steg gelangt man über den Losheimer Bach, welcher in den Stausee fließt. Am Bach entlang führt eine tolle Uferpassage weiter. Kurz aber steil bergauf geht es dann in die nächste Waldpassage, bis man den Startpunkt wieder erreicht. Den sechs Kilometer langen Spazierweg kann man in zwei Stunden gemütlich erwandern. Es sind insgesamt nur 80 Höhenmeter zu überwinden.

Die „Garten-Wellness-Runde“ gehört zu den Traumschleifchen Saar-Hunsrück. Das Deutsche Wanderinstitut zertifiziert mit diesem neuen Siegel kurze und leicht zu gehende Rundwege zwischen etwa drei und sieben Kilometern, die eine hohe Erlebnisdichte und Wegequalität bieten. Als kleine Schwester der Traumschleifen sind auch die Traumschleifchen laut Wanderbüro Saar-Hunsrück „unverlaufbar“ ausgeschildert.

Tipp: An Start und Ziel lädt der sehr schöne, fünf Hektar große „SeeGarten“ zu einem (kostenpflichtigen) Besuch ein. Im Garten befindet sich ein Bistro. Es gibt auch ein Minigolf.