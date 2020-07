Sommerserie „Am schönsten ist’s daheim!“ : Nix wie rauf auf diesen Gipfel!

Merzig Frösche, Felsen, Fernblicke: Die Litermont-Gipfel-Tour gehört zu den schönsten Wandertouren Deutschlands.

(Mos/red) Erfahrenen Traumschleifenwanderern würden diese zwei Infos völlig genügen, um sich schnellstmöglich auf den Weg zur Litermont-Gipfel-Tour zu machen: 1. Das Deutsche Wanderinstitut hat diese Tour mit 94 Punkten bewertet. 94! Da muss schon was geboten sein! 2. Im Jahr 2007 wurde die Traumschleife zu Deutschlands schönstem Wanderweg ausgezeichnet. Also: Nix wie hin! Die 8,9 Kilometer lange Litermont-Gipfel-Tour liegt an der Grenze zwischen den Kreisen Merzig-Wadern und Saarlouis, auf der Südseite des 414 m hohen Litermont, dem sagenumwobenen Berg von Ritter Maldix.