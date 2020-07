Sommerserie „Am schönsten ist’s daheim!“ : Wandern im Land der Maare

Schalkenmehren Dieser Pfad durch die schöne Vulkaneifel verspricht sowohl Muße als auch sportliche Herausforderung. Auf 26 Kilometern führt die Tour durch eine Landschaft, die von glühender Lava und riesigen Explosionen geprägt wurde.

(red) Der Wanderweg Vulcano-Pfad gehört zu den Muße-Pfaden der Eifel und führt auf etwa 26 Kilometern in fünfeinhalb Stunden rund um Schalkenmehren in der Vulkaneifel. Die durchaus schwere Wandertour (506 Meter Anstieg) lässt sich auch aufteilen in die zwei Schleifen Ost und West für kürzere Tageswanderungen.