Sommerserie „Am schönsten ist’s daheim!“ : Am schönsten ist’s daheim!

Einfach mal im Urlaub einem Dino auf den Zahn fühlen: Der Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen (Kreis Bitburg-Prüm) ist eines der vielen attraktiven Ausflugsziele für die Sommerferien in der eigenen Region. Foto: tv/Dominik Ketz

Trier Mehr als die Hälfte der Deutschen verbringt den Urlaub zu Hause. Wir präsentieren vier Wochen lang Tipps für Ausflüge und Abenteuer sowie die schönsten Wander- und Radtouren.

Gründe, diesen Sommer einfach in der schönen Heimat zu verbringen, gibt es viele. So mancher hat bereits seinen Jahresurlaub aufgebraucht, um die Kinder zu betreuen, während Kitas und Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen waren. Bei manchem könnte es wegen der Kurzarbeit auch mit dem Geld knapp werden. Und sehr viele wollen auf all die Unwägbarkeiten, die Reisen derzeit mit sich bringt, lieber ganz verzichten. Komme ich hin? Komme ich zurück? Kann ich zur Not stornieren? Bekomme ich dann mein Geld zurück? Auch auf die Sicherheitsprozeduren, die an Flughäfen, beim Frühstück oder am Strand warten, hat nicht jeder Lust.

So zeigt der kürzlich veröffentlichte Deutschlandtrend des ARD-Morgenmagazins, dass die allermeisten keine Sommerreise planen oder in Deutschland bleiben. Ein Lichtblick für die gebeutelte heimische Tourismusbranche ist, dass ein gutes Drittel (35 Prozent) vorhat, eine Urlaubsreise innerhalb Deutschlands anzutreten. 17 Prozent wollen ins europäische Ausland reisen – was ja auch wieder einfacher möglich ist, seit die Reisewarnungen für die EU aufgehoben wurden. Bloß zwei Prozent können sich vorstellen, ihren Urlaub außerhalb von Europa zu verbringen. Kein Wunder: Aktuell will das Auswärtige Amt an seinen Reisewarnungen für viele Nicht-EU-Länder bis zum 31. August festhalten. Kurz: Von denjenigen, die ihren Sommerurlaub bereits geplant haben, gibt mehr als die Hälfte (51 Prozent) an, zu Hause zu bleiben.

Und das bietet eine enorme Chance! Statt immer in die Ferne zu schweifen, kann man 2020 mal ausgiebig die Großregion erkunden, die so viel zu bieten hat, dass man hier locker mehrere Ferien verbringen könnte. Und da ist viel Überraschendes dabei. Tief unten in Bergwerken, Schlosshöhlen, Vulkankratern oder den Canyons der Vogesen. Und auch hoch oben auf riesigen Ringwällen, neuen Hochwald-Radwegen oder Kletterfelsen der Vulkaneifel. Für Urlaubsgefühle muss man zum Glück nicht weit reisen!

In unserer großen Sommerserie „Am schönsten ist’s daheim!“ stellen wir in den kommenden vier Wochen auf unseren Mehrwert-Seiten täglich die spannendsten Ausflugsziele in der Region Trier-Eifel-Mosel-Hunsrück, dem Saarland, Luxemburg und Grand Est vor. Darunter die Top Ten der Tagesausflüge und Abenteuer sowie die zehn schönsten Burgen und Schlösser, Kunst- und Naturschätze oder Seen und Flüsse der Großregion ... Garniert mit praktischen Infos sowie Geheimtipps für tolle Erlebnisse vor Ort und für Abenteuerausflüge mit Kindern.

Auch Wanderliebhaber und Radfahrer werden auf ihre Kosten kommen, haben wir doch die schönsten Touren in der Region Trier, Luxemburg und dem Saarland zusammengetragen. Und zwar so, dass man gleich loslaufen und -radeln kann.

Machen Sie mit! Schicken Sie uns Bilder ihrer Lieblingsorte samt kurzer Begründung. Diese veröffentlichen wir kontinuierlich online und die schönsten zum Abschluss der Sommerserie auch auf einer Seite in der Zeitung.