Schule : Trierer gibt Kurse an Schulen: So wehren sich Kinder gegen Mobbing - und wie Eltern und Pädagogen helfen können

„So gut wie jedes mobbende Kind ist selbst Opfer“, erklärt Resilienztrainer Dennis Heck. (Symbolbild) Foto: picture-alliance/ dpa/Oliver Berg

Igel Der Trierer Justizbeamte Dennis Heck hilft Grundschulkindern, Demütigungen an sich abprallen zu lassen – dabei nutzt er seine Kenntnisse als Kampfsportler.

Mit Dennis Heck sollte man sich nicht anlegen: Der 33-jährige Justizbeamte verfügt über Trainerlizenzen in der russischen Kampfkunst Systema sowie der aus Israel stammenden Selbstverteidigungstechnik Krav Maga. Historisches Fechten und die Thematik Mittelalter gehören ebenfalls zu seinen Leidenschaften. Das hört sich nach einem rauen Burschen an. Aber in seiner Zeit außerhalb des Trierer Landgerichts bietet er an Grundschulen Anti-Mobbing-Trainings an.

Doch keine Sorge – hier lernen die Sechs- bis Zehnjährigen nicht, sich mit Schlägen und Tritten gegen Demütigungen zu wehren, sondern mithilfe von sportlichen Übungen mehr Selbstbewusstsein zu erlangen.

Dennis Heck: Vom Tierpfleger zur Vertrauensperson

Dennis Heck ist gebürtiger Stuttgarter. In der dortigen Wilhelma hatte er seinerzeit den Beruf des Zootierpflegers erlernt – die Liebe brachte ihn 2010 nach Trier und heute lebt er mit Frau und zwei Kindern in Igel. Schon während seiner Tätigkeit im Zoo kam er immer wieder mit Kindergruppen in Berührung, denen er in Führungen Wissen über Tiere beibrachte. Dort merkte er, dass er nicht nur gut mit Tier-, sondern auch mit Menschenkindern umgehen kann. „Irgendwie ziehe ich die Kleinen magisch an – ich scheine Vertrauen auszustrahlen“, sagt der Vater von zwei kleinen Söhnen schulterzuckend.

Kampfsportler und Resilienztrainer - Dennis Heck nutzt beides, um Kindern und Jugendlichen zu helfen. Foto: Pütz Karin

Doch wie passen Grundschulkinder und Selbstverteidigung zusammen? „In den Selbstverteidigungskursen, die ich für Erwachsene anbiete, wurde ich von Eltern immer wieder auf das Thema Mobbing angesprochen“, erklärt Dennis Heck.

Muss Mobbing über einen längeren Zeitraum passieren?

Das sei seit Corona ein noch größeres Thema. Fast jedes dritte Kind sei mittlerweile davon betroffen, so der 33-Jährige, der eine Weiterbildung zum Selbstbehauptungs- und Resilienztrainer absolviert hat. Bei der Definition von Mobbing stört ihn, dass Demütigungen über einen längeren Zeitraum erfolgen müssen, bevor es als Mobbing bezeichnet wird. „Mobbing ist ein individuell gefühlter Prozess. Nur der Gemobbte sollte entscheiden, was ein ‚längerer Zeitraum‘ ist. Was für das eine Kind gar kein Problem ist, kann für ein anderes vom ersten Tag an schon schlimm sein“, erklärt der Justizbeamte.

Inwiefern die Selbstverteidigungskurse gegen Mobbing helfen sollen

Mobbing Tipps für Kinder und Pädagogen Im Gespräch mit dem Volksfreund hat Dennis Heck außerdem jeweils sechs Tipps für Kinder, Eltern und Pädagogen zusammengestellt, die man im Zusammenhang mit Mobbing im Kopf behalten sollte. Tipps für Kinder 1. Worte können dich nur verletzen, wenn du es zulässt. 2. Hol dir das Gute ins Leben, umgib dich nur mit Menschen, die dir guttun. 3. Bleib ruhig und entspannt. 4. Hol dir Rat bei Freunden oder der Familie. 5. Sei dir deiner selbst bewusst. 6. Stärke dein Selbstvertrauen. Tipps für Eltern 1. Nimm die Sorgen deines Kindes wahr und rede sie nicht klein. 2. Lade dein Kind immer ein, neue Erfahrung zu machen. 3. Nimm deinem Kind die Angst vor Versagen. 4. Nutze das soziale Umfeld deines Kindes (Freunde/Bekannte). 5. Gib deinem Kind die Zeit, die es braucht, sich zu öffnen. 6. Sei der sichere Rückzugsort für dein Kind. Tipps für Pädagogen 1. Versteht, warum das Kind sich so verhält, welche Bedürfnisse will das Kind stillen? 2. Geht mit den Kindern auf Augenhöhe. 3. Schafft durch Gemeinschaftsaktionen einen besseren Zusammenhalt. 4. Bietet den Kindern eine Bezugsperson. 5. Bagatellisiert die Probleme der Kinder nicht. 6. Jedes Kind ist liebenswert.

Nun bietet er diese Kurse auch für Kinder und Jugendliche an, um ihnen mehr Selbstbewusstsein zu geben. Das Ziel sei, aus der Opferrolle herauszukommen. „Ganz wichtig: Ich bringe ihnen nicht bei, wie man jemanden zusammenschlägt nach dem Motto: Wenn du Probleme hast, hau zu!“, betont er. Über Gesprächsrunden, Spiele und sportliche Übungen findet er Zugang zu den Kindern. Darüber hinaus lernen die Kleinen unter anderem, wie man sich lösen kann, wenn man festgehalten wird.

„So gut wie jedes mobbende Kind ist selbst Opfer“, erklärt Dennis Heck. Ob durch Eltern, Geschwister, Schul- und Spielkameraden – jedes Kind, das andere schikaniert, trage eine Geschichte mit sich herum, sagt Dennis Heck. Daher seien die Kurse am effektivsten, die er innerhalb eines Klassenverbandes an Grund- und auch an weiterführenden Schulen gibt. So kann er die Täter-Opfer-Mitläufer-Strukturen erkennen und eine ganze Woche mit Rollenspielen, Übungen und Gesprächsrunden auch Präventionsarbeit leisten – wie zum Beispiel demnächst an einer Trierer Grundschule.