Tischplatte auf Polizisten geworfen: Bewährungsstrafe

Ein 45-jähriger Mann aus Ludwigshafen ist wegen eines Angriffs auf Polizisten nach einem Fußballspiel in Mannheim zu 20 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte eine fast zehn Kilo schwere Tischplatte aus einer Menge heraus auf Polizisten geworfen. dpa

Das Amtsgericht Mannheim sprach den Anhänger des SV Waldhof am Dienstag des besonders schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen schuldig. In der Verhandlung räumte der Mann die Tat im Wesentlichen ein.

Die Platte hatte einen Beamten am Helm getroffen. Der Polizist erlitt eine schwere Gehirnerschütterung, er verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Kollege von ihm erlitt eine Schädelprellung, ein dritter Beamter wurde am Knie verletzt.

Am Tattag Ende Mai 2018 war das Relegationsspiel des SV Waldhof Mannheim gegen den KFC Uerdingen um den Aufstieg in die Dritte Liga vorzeitig abgebrochen worden. Deshalb hatten sich mehrere Anhänger des SV Waldhof Mannheim zusammengerottet. Die Stimmung war aufgeheizt, einige Waldhof-Fans wurden nach Flaschenwürfen und Provokationen vorläufig festgenommen.