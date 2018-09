später lesen Titelfavorit Kiel feiert Auftaktsieg in Ludwigshafen Teilen

Titelfavorit THW Kiel ist mit einem 26:19 (13:11)-Sieg bei den Eulen Ludwigshafen in die Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Beim ersten Auftritt tat sich der Rekordmeister vor 2249 Zuschauern am Sonntag gegen den krassen Außenseiter eine Halbzeit lang äußerst schwer, der Sieg geriet dank einer Steigerung nach der Pause aber letztlich nicht in Gefahr. dpa