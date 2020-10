Tobias Hans für gemeinsames Vorgehen der Länder

Berlin Der saarländische Ministerpräsident, Tobias Hans (CDU), hat sich für ein gemeinsames Vorgehen der Bundesländer bei den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie stark gemacht. „Jeder hat seine regionalspezifischen Regelungen und Dinge, hinter denen er steht“, sagte er am Montagmorgen im Deutschlandfunk in Richtung der Länderchefs.

Es mache keinen Sinn, wegen einer hohen Neuinfektionszahl-Zahl in einem saarländischen Kreis einen Kreis in Sachsen in den Stillstand zu bringen. Es solle aber jeder nachschauen können: „Ist dieser Landkreis rot, gelb oder grün?“ und dann die Sicherheit haben, dass dort jeweils die gleichen und eingespielten Maßnahmen gelten.