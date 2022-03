Landtagswahlen : Tobias Hans: Konnten nicht mit unseren Themen überzeugen

Saarbrücken Der saarländische CDU-Spitzenkandidat Tobias Hans sieht mehrere Gründe für die Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl. „Fakt ist, dass es uns in diesem Wahlkampf nicht gelungen ist, die Themen in der Vordergrund zu stellen.

Und auch mir als Spitzenkandidat ist es persönlich nicht gelungen, die Menschen zu überzeugen mit den Zukunftsthemen, die mir wichtig waren“, sagte Hans am Sonntag in Saarbrücken. Diese Themen seien hinter das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie zurückgefallen.