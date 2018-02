später lesen Tobias Hans: Konservatives CDU-Profil schärfen FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Der designierte saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) spricht sich für eine Schärfung des konservativen Profils seiner Partei aus. „Es geht darum, dass es einen Raum gibt auch für das Konservative in einer CDU“, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Er halte „eine christdemokratische Partei für im Grunde immer konservativ“. Der 40 Jahre alte Politiker warnte jedoch: „Ich sehe es so, dass wir jetzt nicht anfangen sollten als Union, Etikettendiskussionen zu führen.“ Für die Menschen sei nicht wichtig, ob das Wort „Leitkultur“ in Grundsatzprogramme oder Gesetze geschrieben werde. dpa