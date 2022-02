Tobias Hans kündigt Willkommens-Zentrum für Ukrainer an

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, gibt eine Pressekonferenz. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans rechnet damit, dass die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine am Mittwoch im Saarland ankommen. „Wir werden hierzu ein extra "Willkommens-Zentrum" einrichten“, kündigte der CDU-Politiker am Samstag in Saarbrücken an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Hilfsbereitschaft der Saarländer sei „überaus groß“. „Auf allen Kanälen erreichen die Landesregierung Angebote von Wohnraum über Sach- und Geldspenden und anderweitiger Hilfen.“

Für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen liefen bereits umfangreiche Vorbereitungen. „Solidarität, Nächstenliebe, Zusammenhalt und Entschlossenheit sind das Gebot der Stunde.“ Die Landesregierung bittet die Saarländerinnen und Saarländer, für Hilfsangebote die extra eingerichtete E-Mail-Adresse UkraineFluechtlinge@innen.saarland.de zu nutzen. Verwandte, Freunde und Bekannte von Saarländern aus der Ukraine könnten „schnell und unkompliziert“ aufgenommen werden. Es werde aber darum gebeten, ihre Ankunft auch unter der E-Mail-Adresse anzumelden.

Zusätzlich werde es ab dem kommenden Dienstag eine Sonder-Hotline geben, um Angebote und Fragen auch im direkten Gespräch klären zu können. Die E-Mail-Adresse und die Hotline können auch von Ukrainerinnen und Ukrainern genutzt werden, um zum Beispiel Fragen zur Einreise zu klären.

© dpa-infocom, dpa:220226-99-300768/2

(dpa)