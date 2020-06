Tobias Hans weiter für Altschulden-Hilfe für Kommunen

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) möchte noch einmal mit dem Bund über eine mögliche Übernahme der Altschulden von Kommunen verhandeln. „Das Anliegen war richtig, und wir werden in dieser Angelegenheit mit dem Bund noch einmal das Gespräch suchen“, sagte Hans der „Welt“ (Online Freitag, Print Samstag).

Hans forderte zudem in dem Interview, nach der Corona-Krise in einer Föderalismuskommission über eine Neuverteilung der Zuständigkeiten von Bund und Ländern zu entscheiden. „Das Bemühen muss sein, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen oder zu erhalten.“ Die Länder gingen nach der Bewältigung dieser Krise mit gesteigertem Selbstbewusstsein in eine solche Kommission hinein.