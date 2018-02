später lesen Tobias Hans wollte als Kind Automechaniker werden FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Der künftige Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans (CDU), wollte früher Automechaniker werden. „Das war immer mein Kindheitswunsch“, sagte der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Er habe sich als Kind immer für Autos interessiert. Und für Traktoren und Landwirtschaft. „Wenn es mich nicht in die Politik getrieben hätte, dann hätte ich vermutlich etwas ganz anderes gemacht“, sagte er. Aber seit er einmal mit der Politik in Berührung gekommen sei, habe sie ihn „in den Bann gezogen“. dpa