Tobias Hans zurückhaltend zu Scholz-Vorschlag

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat zurückhaltend auf den Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für ein milliardenschweres Hilfspaket für Kommunen reagiert. Dass Scholz „nun in der Öffentlichkeit aus dem Willy-Brandt-Haus heraus Vorschläge macht, scheint mir weniger der Sache als der eigenen Ambition als potenzieller SPD-Kanzlerkandidat zu dienen“, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Scholz hatte vorgeschlagen, Steuerausfälle der Kommunen in der Corona-Krise und Altschulden in Milliardenhöhe mit einem gemeinsamen Schutzschirm in Höhe von bis zu 57 Milliarden Euro aufzufangen. Dieser Schirm solle von Bund und Ländern jeweils zur Hälfte finanziert werden.