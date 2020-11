Tobias Meyer gewinnt Bürgermeisterwahl in Haßloch

Haßloch Der CDU-Politiker Tobias Meyer hat die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Haßloch gewonnen. Der 41-Jährige setzte sich am Sonntag gegen Ralf Trösch (49, SPD) durch, wie die Wahlleitung in dem Ort in der Pfalz mitteilte.

