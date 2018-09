Tod durch Blitz: Verfahren gegen Schiedsrichter eingestellt

Nach dem Tod eines Torhüters nach einem Blitzeinschlag während eines Fußballspiels hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen den Schiedsrichter eingestellt. Der Schiedsrichter habe seine Sorgfaltspflicht nicht verletzt, teilte die Staatsanwaltschaft Mainz am Donnerstag mit. dpa

Zum Zeitpunkt des Vorfalls im rheinhessischen Spiesheim sei es nach Angaben von Zeugen zwar düster und regnerisch auf dem Sportplatz gewesen, jedoch gab es noch kein Gewitter. Der Blitz sei demnach für alle vollkommen überraschend gekommen.

Der 39-jährige Fußballtorhüter war laut Staatsanwaltschaft am 31. August, zwei Tage nach dem Unglück, an den Folgen des Blitzeinschlages gestorben. Zuvor hatte er im Krankenhaus auf der Intensivstation gelegen. Die Partie zwischen Spiesheim und Nieder-Wiesen war nach dem Unglück am 29. August abgebrochen worden.