Tod einer Seniorin: Dritter Verdächtiger vor Gericht

Mit zwei Komplizen soll er eine 86-jährige Frau beraubt und so schwer misshandelt haben, dass sie starb: Wegen dieses Vorwurfs steht ein 25-Jähriger von heute an unter anderem wegen Mordes vor dem Landgericht Landau. Das Trio soll in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai 2016 in das Haus der Seniorin im Landauer Stadtteil Mörlheim eingedrungen sein und Schmuck und Bargeld geraubt haben. Dann sollen die Männer die alte Dame so heftig getreten und geschlagen haben, dass sie starb. dpa