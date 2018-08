später lesen Tod im Badeweiher: Mann erlitt Kreislaufkollaps und ertrank Teilen

Der am Sonntag leblos in einem Badeweiher bei Böhl-Iggelheim entdeckte Mann hat beim Schwimmen einen Kreislaufkollaps erlitten und ist ertrunken. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz am Mittwoch mitteilten, ergab die Obduktion, dass der 51-jährige Mann aus Polen Alkohol getrunken hatte. dpa