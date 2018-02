später lesen Tod im Pflegeheim: Hausärztin und Heim-Mitarbeiter sagen aus Teilen

Nach Todesfällen in einem pfälzischen Seniorenheim geht am heutigen Dienstag der Prozess gegen drei Angeklagte vor dem Landgericht Frankenthal weiter. Nach Angaben des Gerichts sind mehrere Mitarbeiter des Heims sowie die Hausärztin zweier Opfer geladen. Die drei Ex-Altenpfleger sollen laut Anklage in wechselnder Besetzung - mal zu dritt, mal zu zweit - zwei Bewohnerinnen eines Seniorenheims im pfälzischen Lambrecht ermordet haben. Eine andere Frau habe überlebt. dpa