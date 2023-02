Prozess : Todesfahrt: Beschuldigter soll in Psychiatrie bleiben

Mannheim Ein Mann soll seinen Vater getötet und auf der Flucht vier Radler angefahren haben - zwei starben. Der psychisch kranke Verdächtige soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft weiter in der Psychiatrie bleiben.

Er soll seinen Vater umgebracht und auf seiner Flucht zwei Radler in Mannheim totgefahren haben. Der in einer psychiatrischen Klinik untergebrachte Beschuldigte wird Anfang März vor dem Landgericht Mannheim stehen, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragt, dass der an einer paranoiden Schizophrenie leidende schuldunfähige Mann in dem Sicherungsverfahren weiter in der Klinik bleibt.