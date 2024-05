Unwetter Todesopfer wegen Hochwassers - Banger Blick aufs Wetter

Ein Todesopfer und neue Sorgen mit Blick auf die Wetterprognosen: Bei der Hochwasserlage im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist eine 67-Jährige am Sonntagabend ums Leben gekommen. Die Frau war bei einem Rettungseinsatz in Saarbrücken am Freitag von einem Einsatzfahrzeug erfasst worden und ist am Sonntagabend in einer Klinik an den Folgen gestorben, wie die Stadt mitteilte. „Diese traurige Nachricht macht mich zutiefst betroffen“, sagte Oberbürgermeister Uwe Conradt und sprach von einer „schrecklichen Tragödie“.