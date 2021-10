Kriminalität : Todesschütze von Idar-Oberstein: Bei Tat wohl antrunken

Bad Kreuznach Der Todesschütze von Idar-Oberstein stand bei der Tat möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Er habe angegeben, vor der Tat „einige Bier“ konsumiert zu haben“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler am Montag in Bad Kreuznach.

Inwieweit der mögliche Bierkonsum den Schützen beeinflusst habe, müsse noch geklärt werden. Dabei werde auch betrachtet, wie er sich am Tatabend bewegt und wie er gesprochen habe. Deutschler sagte, die weiteren Ermittlungen dauerten an. Das ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ berichtet an diesem Dienstag (21.45 Uhr) über den möglichen Alkoholeinfluss beim Täter.