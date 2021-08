Tödliche Messerstiche: Mann wegen Totschlags angeklagt

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Kottenheim Knapp zwei Monate nach den tödlichen Messerstichen auf einen Mann im Kreis Mayen-Koblenz hat die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter wegen Totschlags angeklagt. Dem 36 Jahre alten Syrer werde vorgeworfen, am frühen Morgen des 22. Juni einem 27-jährigen Landsmann in dem gemeinsam bewohnten Haus in Kottenheim nach einem Streit mit einem Messer mehrfach in die Brust gestochen zu haben.

Das Opfer starb wenige Stunden später in einem Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde am Tatort festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

Laut Anklagebehörde hatte er zunächst den Messerangriff zugegeben, später jedoch keine Aussage mehr gemacht. Wann der Prozess vor der Schwurgerichtskammer im Koblenzer Landgericht beginnen wird, stand zunächst nicht fest.