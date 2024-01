Fenstersturz und Eisenstange Streitereien mit tödlichem Ausgang: Trierer Staatsanwaltschaft klagt Tatverdächtige an

Im ersten Fall geht es um einen innerfamiliären Streit in der Trierer Karl-Marx-Straße, in dessen Verlauf Ende August ein 67-jähriger Mann aus seiner im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung in die Tiefe gestürzt ist. Der Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, an deren Folgen er schließlich Mitte Oktober in einem Krankenhaus verstorben war.