Brand in Asylbewerberheim Tödlicher Brandanschlag: Urteil im Beihilfe-Prozess geplant

Fast 33 Jahre nach einem tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis will das Oberlandesgericht Koblenz am Dienstag (14 Uhr) im Beihilfe-Prozess urteilen. Die Verteidigung des 55-jährigen Deutschen hatte zuvor Freispruch gefordert, die Bundesanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren.