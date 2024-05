Tod eines 60-Jährigen Tödlicher Familienstreit in Zemmer: Beschuldigter in Psychiatrie

Der Mann, der am Sonntag einen 60-jährigen Mann bei einem Familienbesuch in Zemmer getötet haben soll, ist in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Er soll nach derzeitigem Kenntnisstand an einer psychischen Erkrankung leiden und sich am Wochenende für einen Familienbesuch dort aufgehalten haben, wie die Staatsanwaltschaft Trier am Dienstag mitteilte. Bei dem Opfer handele es sich demnach um den Lebenspartner seiner Mutter.