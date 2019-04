Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße zwischen Kaiserslautern und Mehlingen ist am Donnerstag ein 60-Jähriger tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. dpa

Der Fahrer des anderen Wagens wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm bestehe nach aktuellen Erkenntnissen keine Lebensgefahr, hieß es am Abend. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Unfallursache war noch unklar. Die Landstraße sei vermutlich noch bis in die späten Abendstunden voll gesperrt, eine örtliche Umleitung sei eingerichtet, teilte die Polizei mit.

