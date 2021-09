Landkreis Saarlouis : Tödlicher Unfall: Auto kollidiert mit geparktem LKW

Rehlingen-Siersburg Zusammenstoß auf dem Parkplatz der Autobahn: Ein Mann ist bei einem Unfall auf der A8 bei Rehlingen-Siersburg (Landkreis Saarlouis) ums Leben gekommen.

Der Autofahrer stieß in der Nacht zum Dienstag mit einem auf einem Rastplatz geparkten Lkw zusammen, wie eine Sprecherin der Polizei in Saarlouis am frühen Dienstagmorgen mitteilte. In den Morgenstunden dauerten die Bergungsarbeiten noch an, weshalb der verunglückte Autofahrer zunächst noch nicht identifiziert wurde.