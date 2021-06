Tödlicher Unfall auf A6 bei Laumersheim

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Laumersheim/Ludwigshafen Auf der Autobahn 6 bei Laumersheim (Kreis Bad Dürkheim) ist bei einem Unfall ein Mensch gestorben. Das teilte die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstagmorgen mit. Weitere Hintergründe zum Unfallhergang in der Nacht zum Donnerstag oder zur Identität des Toten waren zunächst nicht bekannt.

Die Fahrbahn sei in Richtung Kaiserslautern teilweise gesperrt worden.