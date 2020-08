Tödlicher Unfall auf Autobahn in der Pfalz

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mehlingen Bei einem Unfall auf der Autobahn 63 bei Mehlingen in der Westpfalz ist am Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zwischen Sembach und Kaiserslautern prallte am frühen Nachmittag ein Lkw auf einen Kleinwagen, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto ging in Flammen auf, der Fahrer starb in seinem Wagen.

Nach ersten Ermittlungen war das Auto zuvor mit geringer Geschwindigkeit vom Seitenstreifen auf die rechte der beiden Fahrspuren gefahren. Ein erstes von hinten kommendes Auto konnte noch ausweichen. Der folgende Lkw aber prallte auf das Heck des Kleinwagens. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.