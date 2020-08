Tödlicher Unfall auf Parkdeck eines Einkaufsmarktes

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Völklingen Bei einem Unfall auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in Völklingen ist ein 77 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei in der saarländischen Stadt am Samstag mit. Den Ermittlungen zufolge war der Mann am Freitag zwischen zwei geparkten Fahrzeugen herausgetreten und vor ein fahrendes Auto geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa