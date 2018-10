Tödlicher Unfall: Auto prallt gegen LKW auf der Autobahn

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 8 in Friedrichsthal ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. dpa

Seine beiden Mitfahrerinnen erlitten am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Das Auto sei auf der rechten Fahrspur der A8 in Höhe der Anschlussstelle Bildstock gegen das Heck eines Lastwagens geprallt. Der Lkw war den Angaben zufolge gerade dabei, auf die Autobahn aufzufahren. Der 53-jährige Fahrer des Autos starb noch an der Unfallstelle. Seine 16-jährige Tochter und die 53-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A8 musste in Fahrtrichtung Saarlouis für viereinhalb Stunden gesperrt werden.