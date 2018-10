später lesen Tödlicher Unfall in Mudersbach: 18-Jähriger von Zug erfasst Teilen

In Mudersbach (Landkreis Altenkirchen) ist am Freitagabend ein 18-Jähriger tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei Betzdorf vom Montag wurde der Mann gegen 21.20 Uhr nahe dem Festgelände, auf dem am Wochenende die Mudersbacher Kirmes gefeiert wurde, von einem Regionalzug erfasst. dpa