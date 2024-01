Jahreswechsel Tödliches Unglück in der Silvesternacht in Rheinland-Pfalz

In Rhaunen (Kreis Birkenfeld) geriet aus zunächst unbekannten Gründen ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Ein Mensch wurde durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. In Framersheim (Kreis Alzey-Worms) verursachte Feuerwerk den Brand einer Doppelhaushälfte. Ein Mensch erlitt Verletzungen am Kopf und an den Händen. In Züsch (Kreis Trier-Saarburg) brannte eine Scheune ab. Auch dort erlitt ein Mensch leichte Verletzungen durch Rauchgas. Der Schaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt.