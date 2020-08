Tötungsdelikt: Verdächtiger aus Rheinland-Pfalz gefasst

Blaulicht auf einem zivilen Fahrzeug der Polizei. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Eitorf Im Fall eines in Nordrhein-Westfalen getöteten Mannes hat die Polizei zwei Männer als Tatverdächtige festgenommen - einer von ihnen stammt aus Rheinland-Pfalz. Nach der Befragung von Zeugen habe sich der Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis in NRW und einen 20-Jährigen aus Rheinland-Pfalz zunehmend konkretisiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein Richter erließ am Nachmittag Haftbefehl wegen Totschlagsverdachts.