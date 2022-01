Tötungsverbrechen an Weihnachten: Beschuldigte schweigt

Koblenz Eine Frau soll in ihrer Koblenzer Wohnung am zweiten Weihnachtstag einen Mann getötet haben, die 25-Jährige schweigt weiter zu den Vorwürfen. Die Beschuldigte „befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt und hat sich zu den Tatvorwürfen bislang nicht eingelassen“, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die 25 Jahre alte Albanerin soll am 26. Dezember in ihrer Koblenzer Wohnung mit einem 37 Jahre alten Deutschen irakischer Herkunft gestritten und ihn getötet haben. Der Anlass des Streits, das Tatmotiv und die Art der Beziehung der Beschuldigten zum Opfer waren zunächst unbekannt.

Die Staatsanwaltschaft teilte am Montag „aus ermittlungstaktischen Gründen“ vorerst keine weiteren Details mit - nur, dass die Beschuldigte bereits mehrere Jahre in Koblenz gewohnt habe.

