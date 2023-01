Verbraucher : Tonnen von Lebensmitteln landen im Müll: Hunderte von Freiwilligen in der Region kämpfen gegen die Verschwendung

Gerettete Lebensmittel aus einem Trierer Supermarkt. Foto: dpa Foto: picture alliance / Harald Tittel/Harald Tittel

Trier Zahlreiche Lebensmittelretter und Händler in der Region haben sich zusammengeschlossen, um zu verhindern, dass Obst, Gemüse oder Brot, das nicht verkauft wurde, weggeschmissen wird. Die Lebensmittel werden verteilt an jeden, die sie haben wollen.

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich in Deutschland im Müll. Das sind laut Bundesernährungsministerium rund 78 Kilogramm pro Person. Allein in Städten wie Mainz werde täglich eine Tonne Lebensmittel weggeworfen, sagt die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne).

Neben übrig gebliebenen Speiseresten landen auch nicht verkaufte Lebensmittel in Geschäften im Abfall – rund 800.000 Tonnen pro Jahr. „Wir müssen wieder mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass Lebensmittel zum Leben sind. Wertschätzen statt Wegwerfen muss die Devise sein“, sagte Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, anlässlich der am Freitag in Berlin gestarteten Verbraucherschau Grüne Woche. Schwerpunktthema in diesem Jahr: Nachhaltigkeit.

Dieses Ziel habe sich auch Hunderte Lebensmittelretter in der Region gesetzt. Die sogenannten Foodsaver holen regelmäßig nicht mehr verkaufbare Lebensmittel in Supermärkten, Bäckereien oder anderen Geschäften ab, um diese zu verteilen. Jeder Retter entscheide selbst, was mit den Lebensmitteln geschehen soll, sagt Petra Nievelstein. Sie ist eine von fast 400 Lebensmittelrettern in Trier, die der bundesweiten Organisation Foodsharing angehören.

34 Betriebe machen beim Foodsharing in Trier mit

In Trier hat Foodsharing mit 34 Betrieben – Konditoreien, Bäckereien, Discountern, Tankstellen oder Einzelhändlern – Vereinbarungen. Diese haben sich verpflichtet, die noch verzehrbaren, aber eben nicht mehr verkaufbaren Lebensmittel (etwa weil der Salat welk ist, Brot oder Brötchen zwei Tage alt sind oder weil das Mindesthaltbarkeitsdatum kurz überschritten ist) nicht wegzuwerfen, sondern den Rettern zu überlassen. „Damit können die Händler auch Müllgebühren sparen, weil sie weniger Abfälle produzieren“, sagt Birgit Bosch, Foodsaverin in Saarburg. Weggeworfen würde nur verdorbene und nicht mehr genießbare Ware.

Das ist auch der Grund, warum die Foodsharer das sogenannte Containern kritisch sehen. Dabei „retten“ Aktivisten aus Abfallbehältern von Geschäften noch genießbare Lebensmittel. Nach bisheriger Gesetzeslage ist das strafbar, beispielsweise wegen Hausfriedensbruch. Laut Bundesregierung soll Containern unter gewissen Umständen straffrei bleiben. Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) sieht das kritisch. Ohne Änderung des Strafgesetzbuches bleibe Containern eine Straftat.

So viele Foodsaver gibt es in der VG Saarburg-Kell

Auch daher distanzieren sich Mitglieder von Foodsharing davon. Insgesamt 143 Retter gibt es in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, in Konz und Hermeskeil. Über 3000 Abholungen bei den 14 Betrieben, die sich am Foodsharing beteiligen, hätte es im vergangenen Jahr gegeben, sagt Bosch. Verteilt würden die Lebensmittel in privaten Gruppen, in für jeden zugänglichen Schränken, sogenannten Fairteilern, wie es sie an verschiedenen Standorten in der Region gibt (etwa in Saarburg, Konz, Trier oder Hermeskeil) oder aber zu festen Terminen in Abholstationen (etwa einer ehemaligen Metzgerei in Saarburg).

Ziel der Initiative sei es, sagt Nivelstein, sich selbst überflüssig zu machen, dass es also irgendwann keine Lebensmittel im Überfluss gibt, die vom Handel entsorgt werden. Welche Geschäfte sich am Foodsharing beteiligen, dürfen die Retter übrigens nicht sagen. Viele Händler wollen nicht, dass das bekannt wird – auch um Diskussionen mit Kunden aus dem Weg zu gehen, die sich beschweren könnten, dass sie für Ware zahlen müssten und während gleichzeitig Ware verschenkt werde.