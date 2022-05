Gastronomie : Strand, Cocktails & Palmen: Diese Beachbars gibt es in der Region Trier

Foto: TV/Hans Krämer

Trier Strandbars gibt es nur in Sylt oder in Hamburg? Weit gefehlt! Auch die Region Trier hat Beachbars zu bieten – ob an der Mosel, an der Sauer oder über den Dächern der Trierer Altstadt. Hier ein Überblick.

Die Temperaturen steigen. Der Sommer steht mit 30-Grad-Hitze vor der Tür. Viele zieht es in den Urlaub. Doch wer heiße Wochenenden mit Füßen im Sand und Cocktail in der Hand verbringen will, muss nicht weit wegfahren. Auch die Region Region Trier hat – wenn auch nur einige wenige – so doch immerhin drei Adressen zu bieten, wo es das alles gibt: Mojito, Palmen, Sand und vieles mehr. Hier ein kurzer Überblick mit Beschreibung der Location, Öffnungszeiten und Lesetipps der Redaktion zu den einzelnen Strandbars in Trier und Umgebung:

Strandbar direkt an der Mosel: Moselperle in Trier

Strandbar geht auch an der Mosel. Das zeigt die „Moselperle“ in Trier-Nord – direkt in den Moselauen beim Nordbad gelegen. Besucher können es sich dort in Strandfeeling-Manier auf Liegestühlen unter Sonnenschirmen bequem machen. Im Internet loben Gäste vor allem die Atmosphäre direkt an der vorbeifließenden Mosel mit Blick auf die Weinlage gegenüber. Im Sommer lockt der Strand zahlreiche Gäste an – auch Standup-Paddling ist am Moselstrand übrigens möglich. In der Strandbar (Zurmaiener Str. 120) warten auf die Gäste unter anderem regionale DJs und gekühlte Drinks.

Ab Mai eröffnet die Saison 2022. Laut Betreiber sollen in diesem Jahr ein zweiter Barcontainer die „Moselperle“ aufwerten. Auch die Getränkekarte und das kulinarische Angebot werde sich vergrößern. Übrigens: Die Preise für die Getränke sollen in dieser Saison unverändert bleiben.

Die geplanten Öffnungszeiten für die Saison 2022 (Mai bis 30. September) sind voraussichtlich:

Montag bis Freitag: 11 bis 23 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 bis 23 Uhr

Citybeach in Trier – Über den Dächern der Altstadt

Eine Beachbar ohne Strand? – Der „Citybeach“ in Trier macht das möglich. Einen Abstecher zur Mosel braucht es dafür nicht. Wer etwa gerade in der Trierer Innenstadt shoppen war, kann den Einkaufsbummel mit einem Besuch des „Citybeach“ abschließen. Die Beachbar befindet sich nämlich auf der Dachterrasse des früheren Karstadt-Gebäudes. Der Eintritt über die Fußgängerzone gelingt durch den Eingang an der Simeonstraße 46 – übrigens derselbe wie zum Historischen Keller. Der Aufstieg über die lange Treppe bis nach ganz oben mag etwas beschwerlich sein. Zwischendurch werden die Gäste beim Aufstieg aber aufgemuntert: „55 Stufen bis zur Sonne!“, heißt es da etwa. Oben erwartet die Gäste dann Strand-Feeling mitten in der Trierer Altstadt – oder besser gesagt: über der Altstadt. Übrigens mit Blick auf den Trierer Dom.

Für Strandfeeling sorgen grober Sand, Liegestühle, Happy Hours, Sonnenschirme und verschiedene Cocktails – ob Mojito, Bramble, Long Island Iced Tea oder Scarlett O‘Hara.

Der „Citybeach“ verfügt über 199 Plätze auf 1000 Quadratmetern. Öffnungszeiten für die Saison 2022 sind voraussichtlich: von 15 Uhr (an Sonn- und Feiertagen früher) bis spätestens Mitternacht.

Weitere Infos finden Sie auf der Facebook-Seite des Betreibers.

Minden Beach Bar in Minden (Eifelkreis)

Nicht nur in Trier und an der Mosel wartet auf Besucher sommerliches Strandbar-Feeling. Wer an der Sauer unterwegs ist – an der deutsch-luxemburgischen Grenze – hat die Chance, der „Minden Beach Bar“ einen Besuch abzustatten. Die Strandbar liegt direkt an der Sauer in der Edinger Straße 2 in Minden – ein kleines Örtchen in der Südeifel.

Auf seiner Internetseite wirbt die Strandbar mit leckerer Eiscreme, Getränken und Partymusik, die die Gäste in Urlaubsstimmung versetzen sollen. Die Bar bietet laut Betreiber zudem kostenloses WiFi und einen separaten Raucherbereich an. Auch gratis Kundenparkplätze sind verfügbar. In der Vergangenheit waren zudem immer wieder unterschiedliche Foodtrucks vor Ort. Dadurch lässt sich der Strandbesuch auch kulinarisch aufwerten. Seit dieser Saison besitzt die „Minden Beach Bar“ auch einen eigenen Foodtruck, der Bestellungen entgegennimmt. Neben Strand, Essen und Getränken haben die Betreiber in der Vergangenheit auch kleine Public-Viewing-Runden zu Länderspielen organisiert – oder Gewinnspiele und Verlosungen veranstaltet.

Übrigens: Der Trierische Volksfreund hat der Minden Beachbar zum Saisonstart 2022 einen Besuch abgestattet. In dem Beitrag erzählen wir die Geschichte, wie eigentlich die Idee entstanden ist, in Minden eine Beachbar zu eröffnen.

Wer die Strandbar besuchen will, macht das am besten zwischen Freitag und Sonntag. Denn von Montag bis Donnerstag ist die Beachbar geschlossen. Die Öffnungszeiten sind:

Freitag: 17 bis 23 Uhr

Samstag: 13 bis 23 Uhr

Sonntag: 13 bis 20 Uhr