Torhüter: Reanimierung nach Blitzeinschlag bei Fußballspiel

Ein Blitzeinschlag hat einen Fußballtorhüter während eines Pokalspiels im rheinhessischen Spiesheim schwer verletzt. Der 39-Jährige habe nach dem Unglück am Mittwoch reanimiert werden müssen, berichtete die Polizei in Alzey am Donnerstag. dpa