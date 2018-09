später lesen Beim Pokalspiel Torhüter zwei Tage nach Blitzeinschlag gestorben FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Der 39 Jahre alte Torhüter, der während eines Blitzeinschlags bei einem Pokalspiel im rheinland-pfälzischen Spiesheim schwer verletzt wurde, ist tot. Er starb am späten Freitagnachmittag, wie die Polizei in Alzey am Samstag mitteilte. dpa