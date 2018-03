später lesen Toscani: Neues Kapitel in der Landesgeschichte FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Der saarländische Landtagspräsident Stefan Toscani (CDU) hat die Verdienste der zurückgetretenen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) gewürdigt. „Heute ist nicht nur der Tag des Neuanfangs, heute ist auch ein Tag des Abschiedes“, sagte er am Donnerstag im Landtag in Saarbrücken. „Heute endet eine Ära in der Landespolitik, die Annegret Kramp-Karrenbauer maßgeblich geprägt hat.“ Er fügte hinzu: „Das Saarland schlägt heute ein neues Kapitel seiner Landesgeschichte auf.“ Anschließend wurde Tobias Hans zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. dpa