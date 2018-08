später lesen Tote aus Badesee in Neuhofen an Herzversagen gestorben FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Die in einem Badesee in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) gefundene tote Frau aus Speyer ist an Herzversagen gestorben. Ihr Herz sei vorgeschädigt gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. dpa