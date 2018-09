später lesen Tote bei Altlay wohl älteres Ehepaar aus Wiesbaden Teilen

Twittern

Teilen



Bei zwei in einem Waldstück bei Altlay (Kreis Cochem-Zell) gefundenen Toten handelt es sich wahrscheinlich um ein älteres Ehepaar aus dem Raum Wiesbaden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Seriennummer eines Ohrgeräts, das in der Nähe der Leichen lag, brachte die Ermittler auf die Spur. dpa