später lesen Tote Frau aus Rhein geborgen Teilen

Twittern

Teilen



Eine in Linz am Rhein (Kreis Neuwied) vermisste Frau ist in Düsseldorf tot aus dem Rhein geborgen worden. Es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen, teilte die Polizei in Düsseldorf am Mittwoch mit. Ein Unglücksfall sei nicht auszuschließen. Die Leiche der 76-Jährigen war bereits Mitte Januar an einem Ufer von Zeugen entdeckt worden. Zunächst konnte sie aber nicht identifiziert werden. Wo die Frau ins Wasser geraten war, konnte nicht mehr festgestellt werden. Der Fundort liegt etwa 100 Kilometer von Linz entfernt. dpa